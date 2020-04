Polizei in Bonn ermittelt : Mehrere Körperverletzungen: Trio unter Tatverdacht

Bonn Ein Trio soll in der Nacht zu Samstag gleich in mehrere Körperverletzungen verwickelt gewesen sein. Die Polizei konnte die drei mutmaßlichen Täter zwischenzeitlich festnehmen.

Bislang unklar ist der genaue Geschehensablauf, bei dem in der Nacht zu Samstag im Bereich der U-Bahn-Haltestelle am Hauptbahnhof ein 30-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.