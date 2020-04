Antrag der Islamischen Gemeinde abgelehnt : Niederkassel lehnt islamischen Gebetsruf durch Muezzin ab

Niederkassel Enttäuschung für die Islamische Gemeinde in Niederkassel: Zum Beginn des Fastenmonats Ramadan darf kein Muezzin vom Minarett der Moschee rufen. Der Bürgermeister hatte das abgelehnt und sich auf einen Grundbucheintrag berufen. Viele Bürger standen offenbar dem Wunsch der Muslime offen gegenüber.

Normalerweise treffen sich die Muslime in der Moschee in Lülsdorf, um dann auch das Fastenbrechen zusammen zu feiern. Versammlungen in Kirchen, Moscheen und Synagogen sind aber zurzeit verboten.

Gemeinde hofft auf eine Ausnahme

Gemeindemitglied und Pressesprecher Haxhi Muzafer Mamuti stellte zunächst eine Umfrage in die sozialen Netzwerke, um die Meinung der Niederkasseler zu erfahren. Von den ersten rund 230 Teilnehmern sprachen sich 155 für eine zeitlich begrenzte Erlaubnis für den Muezzinruf aus. 68 waren dagegen, drei wünschten sich den Ruf in deutscher Sprache.

Positives Echo auf Facebook

Christliche Kirchen und Politiker sind offen

SPD: Stadtrat soll entscheiden

Friedrich Reusch, Fraktionsvorsitzender der SPD, ist befremdet. Er habe die Debatte auf Facebook verfolgt. „Keinerlei Information hatten die Sozialdemokraten, dass der Bürgermeister eingeschaltet war und den Antrag der muslimischen Gemeinde abgelehnt hat – mit dem Hinweis auf den dreißig Jahre zurückliegenden Grundbucheintrag, nach dem keine Rufe des Muezzin zugelassen sind“, so Reusch. „Natürlich gibt es auch in diesen Ausnahmezeiten Regelungen der Gemeindeordnung, mit solchen Beschlüssen demokratisch umzugehen.“

Die muslimische Gemeinde werde einen erneuten Antrag schreiben und ihn auch gleich den Fraktionen zur Kenntnis bringen. Dann könne der Stadtrat entscheiden, „zur Not per Mail-Umfrage und Dringlichkeitsentscheidung“, meint Reusch.

Rechtsanwalt: Grundbucheintrag ist bindend

Völlig anderer Meinung ist Markus Kitz, Fraktionschef der CDU. „Der Bürgermeister und alle vereidigten Ratsmitglieder sind dazu verpflichtet, Recht und Gesetz zu verteidigen und zu achten, auch wenn es manchmal leichter und trendiger wäre, ein Auge zuzudrücken. Wir sind in einem Rechtsstaat, und ein Bürgermeister oder wer auch immer können sich nicht beliebig über einen notariell beurkundeten Grundbucheintrag hinwegsetzen. Ich gehe aber davon aus, dass sich Gläubige aller Konfessionen und Religionen bereits in den nächsten ein bis zwei Wochen unter Auflagen wieder in ihren Gotteshäusern versammeln können, um gemeinsam zu beten, singen und feiern, ganz gleich, ob die Auferstehung des Sohnes Gottes in der Osterzeit oder das Fastenbrechen im Ramadan, und das freut uns alle.“ So sieht es auch Rechtsanwalt Jörg Schrewentigges, der den Grundbucheintrag als hohes Gut betrachtet: ein verbrieftes Recht, das nicht aus einer Laune oder Situation heraus ausgehebelt werden könne.