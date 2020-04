Pandemie in Bonner Asylunterkunft : Noch mehr Coronafälle in der Ermekeilkaserne

In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt hat sich das Coronavirus ausgebreitet. Foto: Horst Müller

Bonn Die Zahl der positiv getesteten Coronafälle in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW in der ehemaligen Ermekeilkaserne steigt weiter an. Fragen wirft unterdessen die Informationspolitik der zuständigen Behörden auf.



Von Lisa Inhoffen

Erst auf Nachfrage erfuhr der GA am Sonntag, dass inzwischen 44 Personen (Stand 14 Uhr) in der Notunterkunft mit dem Coronavirus infiziert sind. Bei fünf der Erkrankten handelt es sich um Mitarbeiter des DRK Nordrhein, das die Unterkunft betreibt.

Stadtsprecherin Monika Hörig bestätigte die Zahl dem GA am Sonntag. Sie verwies darauf, dass eigentlich die Bezirksregierung Köln für diese Auskünfte zuständig sei, weil es sich bei der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) um eine Landeseinrichtung handelt. Bereits am Freitag erfuhr der GA nur aufgrund eigener Anfrage bei der Bezirksregierung, dass es in der EAE in der Südstadt bestätigte Corona-Fälle gibt.

Zahlen Aktuelle Corona-Fälle in Bonn Nach Angabe der Stadt Bonn sind bis Sonntagmorgen 10 Uhr 186 Menschen an Sars-Cov-2 erkrankt. Seit dem 29. Februar wurden 635 Menschen positiv auf Covid-19 getestet, 443 sind inzwischen wieder genesen. Bislang sind sechs Menschen verstorben. Aktuell befinden sich 1079 Menschen in Quarantäne.

Zu dem Zeitpunkt waren es 27 Personen. Mitarbeiter hatten diese Information an den GA weitergegeben. Sie beklagten zudem , dass es kaum Schutz für Bewohner wie für Mitarbeiter gegeben habe und sie zunächst selbst für Desinfektionsmittel sorgen mussten. Eine Stellungnahme dazu war von der Leitung der Unterkunft am Sonntag nicht zu erhalten. Dort hieß es auf telefonische Nachfrage, man sei nicht auskunftsberechtigt.