Gebet vor der Kamera : Kirchen in Bonn laden zum Online-Osterfest ein

Gottesdienste in Bonn und der Region

BONN

Stadtpastoral Bonn: Übertragungen unter www.katholisch-bonn.de, www.bonner-muenster.de, Pfarrverband Bonn-Süd: Übertragungen unter www.youtube.com/channel/UCIkINu5gBsCThxO86YIZRPg: Do. 18 Abendmahlfeier; Fr. 11 Kreuzweg; So. 10.30 Hochamt; Mo. 10.30 Messe, Pfarreiengemeinschaft Bonn-Melbtal: Link zum Live-Stream unter www.vip-bonn.de: Do, 20 Abendmahlfeier; Fr. 15 Karfreitagsliturgie; So. 10.45 Messe, Katholisch in Duisdorf: Videobotschaften, Texte, Musik etc. unter www.katholisch-in-duisdorf.de, Pfarreiengemeinschaft Am Ennert: Informationen unter www.kathkirche-am-ennert.de, Evangelischer Kirchenkreis Bonn: Übertragungen unter www.bonn-evangelisch.de, online abrufbar Fr. ab 9; Sa. ab 23; Mo. ab 11, Thomas-Kirchengemeinde: Fr. 10.30 Uhr KarfreitagsGD (Ploch), So. 5.30 Uhr OsternachtGD (Eckert), 10.30 Uhr, OsterGD (Ploch). Alle GD unter http://www.thomas-kirchengemeinde.de/paulus-tv, Johannes-Kirchengemeinde: Do., Fr., So., Mo., immer 10 Uhr, Übertragunge unter https://johannes-kirchengemeinde.de, Heiland-Kirchengemeinde: Informationen zu Lesegottesdiensten und zur Osternacht unter www.heilandkirche.de, American Protestant Church: So. 11 Uhr, GD unter https://www.youtube.com/channel/UCtJKarS6hxacIlSDHnvr2fA, Neuapostolische Kirche: Zentrale Gottesdienste per Video unter www.nak-west.de.



VORGEBIRGE UND VOREIFEL

Sankt Servatius Bornheim: Private Messen als Stream verfügbar über die Facebookgruppe Seelsorgebereich BARUV, Pfarreiengemeinschaft Meckenheim: Geöffnete Kirchen, Sonntags von 11 bis 12. Gottesdienstübertragungen z.B. unter www.domradio.de, Live Übertragungen der Heiligen Messe an Sonntagen und Werktagen unter: www.erzbistum-koeln.de, Evangelische Kirchengemeinde Rheinbach: Online Gottesdienste unter www.ev-kircherheinbach.de/gottesdienste/termine/, Kirchengemeinde Vorgebirge: Online Gottesdienste unter www.vorgebirge-evangelisch.de.

KREIS AHRWEILER

Bad Neuenahr-Ahrweiler:Bistum Trier, Adenauer Land, Altenahr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Schulstiftung Calvarienberg: Livestream, etc unter: www.verbundenanderahr.de, Remagen: Apollinariskirche: Mo. 12, „Sing mit mir ein Halleluja“, Segnung vom Apollinarisberg begleitet vom Glockengeläut aller Kirchen der Stadt; die Gläubigen sind eingeladen, sich an den geöffneten Fenstern zu bekreuzigen und ein Osterhalleluja anzustimmen., Sinzig: St. Peter: Livestream unter www.kath-kirche-sinzig.org; Do. 20; Fr. 15; Sa. 21 und So. 11., Do. unter www.evkirche-neuenahr.de, Andacht von Thomas Rheindorf.

AN SIEG UND AGGER

St. Servatius: Fr. Kinderkreuzweg, 10.30; VersöhnungsGD, 15; So. Ostergottesdienst, 18.30, jeweils auf Youtube das Stichwort „St. Servatius Siegburg“ eingeben., Katholischer Seelsorgebereich Sankt Augustin: Liveübertragungen unter www.katholisch-sankt-augustin.de/gottesdienst-digital, Do. 19; Fr. 15; Sa., 21., Seelsorgebereich Hennef-Ost: Do. Abendmahlfeier, 19; Fr. Karfreitagsliturgie, 15; Sa. 21; So. + Mo. Gottesdienste jeweils um 11, die Livestream-Gottesdienste auf der Homepage www.seelsorgebereich-hennef-ost.de und auf Facebook starten jeweils 15 Minuten vorher., Kirchengemeindeverband Neunkirchen-Seelscheid: Videos auf YouTube, Pfarrverband Neunkirchen-Seelscheid, Katholische Pfarreiengemeinschaft Troisdorf: Do. 19, Gottesdienst live aus St. Gerhard, www.trokirche.de/gottesdienste-kirchen/gottesdienste-online; Fr. 15, Gottesdienst live aus St. Mariä-Himmelfahrt, Spich, www.trokirche.de/gottesdienste-kirchen/gottesdienste-online; Sa. 21, Gottesdienst live aus St. Hippolytus, www.trokirche.de/gottesdienste-kirchen/gottesdienste-online; Mo. 11.15, Gottesdienst live aus St. Johannes, www.trokirche.de/gottesdienste-kirchen/gottesdienste-online., Gottesdienste via Video auf www.evangelischtroisdorf.de.

SIEBENGEBIRGE

Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg: Möglichkeiten zur Mitfeier unter www.kirche-am-oelberg.de, Katholischer Seelsorgebereich Verbandsgemeinde Unkel: Link zu „Hilfen für die Mitfeier der Heiligen Woche zu Hause“ unter www.gemeinden.erzbistum-koeln.de/seelsorgebereich_verbandsgemeinde_unkel, Pfarrverband Bad Honnef: Informationen unter www.pfarrverband-honnef.de, Evangelische Kirchengemeinde Oberkassel Dollendorf: Informationen unter www.kirche-ok.de, Evangelische Kirchengemeinde im Siebengebirge: Informationen unter www.evangelische-kirchengemeinde-siebengebirge.de/aktuelles, Pfarrbezirke Linz/Bad Hönningen/Unkel/Rheinbreitbach: Informationen unter www.trinitatis-linz.de oder www.trinitatis-unkel.de, Weitere Angebote unter www.ekasur.de (Alle Angaben ohne Gewähr).