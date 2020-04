Die Leiden des jungen Ludwig : Bonner Studenten drehen Seifenoper über Beethoven

Bonn. Herzschmerz, Liebe und Verrat. Bonner Medienwissenschaftler erzählen Beethovens junge Jahre als Seifenoper. Alle Folgen findet man im Internet.

Oh je, der arme Ludwig! Das hat er nicht verdient. Herzschmerz und Verrat, die typischen Elemente einer Scripted-Reality-Soap, bestimmen in dem von drei Bonner Studenten produzierten Vierteiler „Beethoven 53111“ das Leben des jungen Komponisten (Gian Luca Rausch). Dabei will sich dieser eigentlich auf seine Musik konzentrieren – aber die Johanna (Kristina Schlömer), die geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Doch sie scheint nicht an ihm interessiert. Als wäre das nicht bitter genug, hat auch ihr WG-Partner Breuning (Robin Pohl) ein Auge auf sie geworfen und greift zu rabiaten Maßnahmen, um Beethoven aus dem Rennen zu drängen.