Einsatz in Bonn : Feuerwehr rückt zu Brand in Graurheindorf aus

Feuerwehr rückt zu Brand in Graurheindorf aus

Einsatz in Bonn

Bonn Die Bonner Feuerwehr ist Donnerstagnacht zu einem Einsatz nach Graurheindorf ausgerückt. Dort brannte es in der Küche einer Wohnung.

In einer Wohnung in der Herseler Straße in Bonn-Graurheindorf hat es Donnerstagnacht gebrannt. Die Feuerwehr rückte gegen 22.45 Uhr zu dem Einsatz aus. Nach ersten Informationen alarmierten Nachbarn die Feuerwehr, als die Brandmelder anschlugen.