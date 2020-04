Geplanter Gipfel im WCCB : Klimatreffen in Bonn wegen Corona-Pandemie verschoben

Bonn Die eigentlich ab Juni geplanten Klimatreffen in Bonn sind aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise verschoben worden. Die neuen Termine sind für den Herbst anberaumt.

Das COP-Büro Bonn hat am Donnerstag beschlossen, die UN-Klimatreffen der Subbodies SB52 in Bonn (Zwischenkonferenz) auf den 4. bis 12. Oktober 2020 im WCCB in Bonn zu verschieben. Die Tagung der Nebenorgane der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, bei der rund 3.000 Delegierte erwartet werden, sollte vom 1. bis 11. Juni 2020 stattfinden. Die Tagung dient der Vorbereitung der 26. Klimavertragsstaatenkonferenz, die nach aktuellem Stand im November 2020 im schottischen Glasgow stattfinden soll. Die Sitzungen vor der Sitzung finden nun vom 28. September bis 3. Oktober 2020 statt. Das teilte teilte der Sprecher des Weltklimasekretariats UNFCCC in Bonn, Alexander Saier, mit.