Kommentar zur Entschärfung der Fliegerbombe : Besonnen und professionell

Einsatzkräfte haben in Bonn mehr als 200 Patienten verlegt und mehr als 1200 Dottendorfer dazu bewegt, ihre Häuser zu verlassen. Sie handelten durchweg besonnen und professionell und haben dafür großes Lob verdient, kommentiert unsere Autorin.

In der Haut dieser Helfer wollte wohl niemand in den vergangenen Stunden gesteckt haben. Denn es galt mehr als 200 Patienten, darunter viele schwerkranke Menschen, im Uniklinikum in andere Betten zu verlegen und mehr als 1200 Bürger in dem gefährdeten Sperrgebiet unterhalb des Venusbergs in Dottendorf zu informieren, zu bewegen, ihre Häuser und Wohnungen auf unbestimmte Zeit zu verlassen und damit natürlich auch einige Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen.