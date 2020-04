Coronavirus : Weitere Todesfälle in Bonn und der Region

Bonn In Bonn und der Region gibt es zwei weitere Todesfälle nach Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus, darunter der Bewohner eines Bonner Seniorenheims. Zwei Mitarbeiter in der Einrichtung haben sich ebenfalls infiziert.

Ein Bewohner des Bonner Seniorenheims Josefshöhe ist in der Nacht auf Donnerstag verstorben, nachdem er positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurde. Das teilte die Stadt Bonn am Donnerstag mit. Der Mann litt seit mehreren Monaten unter schweren Vorerkrankungen und ist im Rhein-Sieg-Kreis gemeldet. Unklar ist, ob die Infektion mit dem neuartigen Virus ursächlich für den Tod des Mannes ist.

Ein weiterer Mann aus Bonn starb laut Stadt am Donnerstagnachmittag in einem Krankenhaus im Rhein-Sieg-Kreis an den Folgen einer Infektion mit Sars-Cov-2. Auch er hatte schwere Vorerkrankungen. Die Stadt gibt sein Geburtsjahr mit 1935 an.