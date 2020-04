Versuchter Datenklau im Netz : Agentur für Arbeit warnt vor betrügerischer Mail

Bonn / Rhein-Sieg-Kreis Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einer betrügerischen Mail, die aktuell im Umlauf ist. Die Absender wollen so an persönliche Kundendaten gelangen.

Die BA warnt, dass die Empfänger dieser Mail in keinem Fall darauf antworten und sie umgehend löschen sollen. Die BA gibt an, dass sie Arbeitgeber in keinem Fall per Mail auffordert, ihr Kurzarbeitergeld zu beantragen.