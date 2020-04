Polizei Bonn ermittelt : Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der Reuterstraße

Die Reuterstraße in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Ein Lastwagenfahrer soll verbotenerweise versucht haben, auf der Reuterstraße zu wenden. Dabei stieß er mit einem Pkw zusammen. Nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr der Lkw-Fahrer jedoch davon. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer soll am Mittwochmorgen eine Unfallflucht begangen haben, nachdem er auf der Reuterstraße mit dem Seat eines 26-jährigen Mannes zusammengestoßen war. Gegen 9.30 Uhr waren laut Polizeibericht beide Fahrzeuge auf der Reuterstraße in Richtung Adenauerallee unterwegs. Der 26-Jährige nutzte dabei den linken Fahrstreifen. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Lastwagen soll dann in Höhe der Kreuzung Reuterstraße/Bonner Talweg plötzlich nach links geblinkt haben.