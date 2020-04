Wegen der Corona-Krise : Bonn-Triathlon ist abgesagt

Laufveranstaltungen in der Region

Das Coronavirus hat auch den Laufsport fest im Griff, mit weitreichenden Folgen für zahlreiche Veranstalter in der Region. Nachdem die traditionellen Osterläufe in Erpel und Ruppichteroth abgesagt und ersatzlos gestrichen wurden, zog auch der Deutsche Post Marathon Bonn nach. Die 20. Jubiläumsausgabe des größten Laufevents sollte ursprünglich am 26. April stattfinden, wurde nun jedoch auf den 18. Oktober verschoben. An diesem Termin war bislang auch der 37. Bonner Drei-Brücken-Lauf geplant. „Uns bleibt im Oktober lediglich eine Vorverlegung um eine Woche auf den 11. Oktober“, sagte Dieter Stein. Der Organisator der beliebten Veranstaltung, der mit seinem Team seit Jahren einen Verpflegungsstand beim Bonn-Marathon betreut, wurde letztlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Einen früheren oder späteren Termin verhindern der 24. Köln-Marathon (4. Oktober) und der 17. Drachenlauf (25. Oktober).

Auch für den Beueler 10er kommt der ursprüngliche Termin am 16. April zu früh. Der angestammte letzte Testlauf vor dem Bonn-Marathon soll nun am 13. August nachgeholt werden. Schließlich zog auch der Bonner Nachtlauf die Konsequenzen aus der Unsicherheit. „Wir haben uns entschlossen, den Lauf vom 10. Juni auf den 28. August zu verschieben“, sagte Organisator Lars Gomann. Ganz abgesagt wurden der 13. Volkslauf „Rund um die Teufelsley“ in Hönningen/Ahr (9. Mai) und der Windhagen-Marathon (10. Mai). Aus personellen Gründen fällt dagegen der 27. Melpomene-Lauf auf dem Venusberg am 24. Mai aus. kud