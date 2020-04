Fahndung nach Verdächtigem : Mann überfällt Bäckerei in der Bonner Südstadt

Bonn Zweimal kam am Mittwoch ein Mann in eine Bäckerei in der Bonner Südstadt, um jeweils ein Brötchen zu kaufen. Beim dritten Mal bedrohte er die Angestellte, erbeutete Bargeld und lief davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag eine Bäckereifiliale in der Bonner Südstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Täter gegen 16.20 Uhr in das Geschäft an der Weberstraße und bat die Angestellte darum, Geld zu wechseln. Als die Angestellte dazu die Kasse öffnete, drohte der Mann damit, ein Messer in der Tasche zu haben und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit dem Geld verließ er an schließend die Bäckerei und ging in Richtung Bonner Talweg davon. Wie viel Geld er erbeutete, ist noch unklar.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Mann aber noch nicht ermitteln. Der Verdächtige kam vor der Tat bereits zweimal in die Bäckerei, um sich jeweils ein Brötchen zu kaufen.

Der Mann, der gebrochenes Deutsch sprach, ist etwa 1,75 Meter groß und etwa 25 bis 35 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur, dunkle Haare, einen kurzen, gepflegten Bart und Akne. Der Mann trug eine Kappe, eine helle Sweatshirtjacke und ein grau-schwarz-gemustertes T-Shirt.