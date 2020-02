Polizeieinsatz in Niederbachem : Schwarz gekleideter Mann hielt Autos in Wachtberg an

NIEDERBACHEM Ein schwarz gekleideter Mann hat am Dienstagabend für Aufregung in Niederbachem gesorgt. Er stand auf der Konrad-Adenauer-Straße und hielt Autos an.

Ein schwarz gekleideter Mann, der an einem Mehrfamilienhaus am Ortsausgang von Niederbachem mitten auf der Straße stand, hat am Dienstag um kurz nach 20 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Wie Sprecher Simon Rott auf GA-Anfrage mitteilte, hatten sich mehrere Wachtberger bei der Leitstelle gemeldet. Der Mann halte Autos an der Konrad-Adenauer-Straße an. Er sei dunkel gekleidet, man sehe ihn nicht. Außerdem befürchte sie, dass er angefahren werden könnte, so eine Anruferin.