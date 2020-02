Sturm Yulia in der Region : Bäume drohten auf Karnevalszug in Siegburg zu stürzen

Die Feuerwehr musste in Siegburg-Wolsdorf zwei Bäume fällen. Foto: Alf Kaufmann

Lohmar/Siegburg/Wachtberg/Sankt Augustin Sturmtief „Yulia“ hat am Sonntag erste Spuren in der Region hinterlassen. In Lohmar hat sich ein Element des Daches einer Reithalle gelöst, in Siegburg und Sankt Augustin drohten Bäume auf einen Karnevalszug zu stürzen, und in Wachtberg stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus.

Sturmböen von bis zu 85 Kilometern in der Stunde haben am Sonntagmittag im Rhein-Sieg-Kreis erste Spuren hinterlassen. In Lohmar hat sich ein Element des Daches einer 70 mal 30 Meter großen Reithalle gelöst und droht wegzufliegen.

Nach ersten Informationen kann die Feuerwehr allerdings nicht präventiv eingreifen, ein Dachdecker soll die Gefahr bannen. Zumindest in Windrichtung droht von dem losen Dachelement wenig Gefahr - dort befinden sich nur Felder. Die Feuerwehr hat zur Sicherheit allerdings einen Spazierweg abgesperrt.

Zu einem sturmbedingten Feuerwehreinsatz kam es auch in Siegburg-Wolsdorf. Dort musste der Karnevalszug gegen 15.15 Uhr unterbrochen werden, weil zwei etwa 20 Meter hohe Bäume drohten, auf den Zug zu stürzen. Die Feuerwehr fällte sie sicherheitshalber, so dass der Zug nach kurzer Unterbrechung weitergehen konnte.

Auch in Wachtberg-Vilip wütete „Yulia“: Dort stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus in der Hauptstraße.

Foto: Mikka Bender In Wachtberg-Vilip ist ein Baum auf ein Haus gestürzt.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar hat sich ein Dachelement einer Reithalle gelöst.

Foto: Christof Schmoll Die Feuerwehr hat in Lohmar einen Spazierweg abgesperrt. zurück

weiter