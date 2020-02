Strecke kurzzeitig gesperrt : Autos kollidieren auf der K14 in Gimmersdorf

Am Mittwochabend sind bei einem Verkehrsunfall in Gimmersdorf zwei Menschen leicht verletzt worden. Foto: Axel Vogel

Gimmersdorf Am Mittwochabend sind bei einem Verkehrsunfall auf der K14 in Gimmersdorf zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Strecke an der neuen Umgehungsstraße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Bei einem Unfall auf der K14 in Gimmersdorf sind am frühen Mittwochabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach GA-Informationen, kollidierten zwei Fahrzeuge an der Einmündung Ließemer Straße infolge eines Abbiegemanövers.

