Vandalismus am Römerkanal in Buschhoven : Unbekannte brechen Steine aus dem Mauerwerk

Vandalismus am Römerkanal in Buschhoven

Swisttal-Buschhoven Unbekannte haben in Buschhoven zum wiederholten Mal das am Waldrand gelegen Bodendenkmal beschmiert und beschädigt.

Für Werner Volkmer ist die Stelle am Waldrand zwischen der Marienkapelle und dem Römerkanal-Aufschluss in Buschhoven eine der schönsten in der Gegend. Fast täglich spaziert er dort hin und genießt die Aussicht bis in die Höhen der Eifel und nach Euskirchen. Die Freude an diesem Ort ist aber heftigem Ärger gewichen. Unbekannte haben zum wiederholten Mal den Römerkanal-Aufschluss beschmiert und beschädigt.