Einsatz der Feuerwehr : Keller eines Reihenhaus in Heimerzheim ist in Brand geraten

In einem Keller eines Reihenhauses im Swisttaler Ortsteil Heimerzheim ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Heimerzheim Die Feuerwehr Swisttal musste am Samstagnachmittag wegen eines Feuers in einem Keller eines Reihenhauses im Ortsteil Heimerzheim ausrücken. Mehrere Bewohner waren kurzzeitig in ihren Wohnungen gefangen.



Wegen eines Brandes mit starker Rauchentwicklung im Keller eines Reihenhauses im Heckenweg in Heimerzheim musste die Feuerwehr Swisttal am frühen Samstagnachmittag gegen 13 Uhr ausrücken. Mit Atemschutzausrüstung gingen die Löscheinsatzkräfte gegen das Feuer in der Erdgeschosswohnung vor.

Die Einsatzkräfte mussten wegen einer starken Rauchentwicklung in dem Reihenhaus mit Atemschutzausrüstung vorgehen. Foto: Axel Vogel

Laut dem Pressesprecher der Feuerwehr Swisttal, Christian Klein, waren insgesamt neun Bewohner des Reihenhauses kurzzeitig in ihren Wohnungen gefangen. Die Rettungskräfte mussten diese zunächst bergen, bevor sie sich zum Brandherd vorarbeiten konnte. Drei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut.

Über die genaue Brandursache konnte Einsatzleiter Stefan Schumacher vor Ort gegenüber dem GA jedoch noch nichts sagen.