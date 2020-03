Mahnfeuer und Traktoren : Bauern protestieren in Swisttal gegen Discounter-Politik

Swisttal Mit einer Protestaktion und einem Mahnfeuer auf einem Parkplatz an der B56 nahe Buschhovens haben am Dienstagnachmittag rund 20 Bauern aus der Region nochmals auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Auch 15 Traktoren waren vor Ort.

Aus Sicht von Landwirt Heinen passt der Vorstoß des Discounters „überhaupt nicht zur politischen Situation“. Schließlich habe Bundeslandwirtschaftsministern Julia Klöckner erst unlängst Verbraucher darauf hingewiesen, „dass diese für regionale Produkte in Deutschland tiefer in die Tasche greifen müssten“, so Heinen weiter. Aus Sicht von Heinen sind höhere Preis für regionale Produkte auch mehr als gerechtfertigt: „Die Anforderungen an uns Landwirte werden immer höher, etwa in Sachen Düngen und Tierwohl. Das kostet alles Geld.“