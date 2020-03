Erlös soll in Schulen investiert werden : Swisttal denkt über Verkauf des Kanalsystems nach

Swisttal. Um die notwendigen Investitionen in die Schulen zu stemmen, denkt die Gemeinde Swisttal über den Verkauf des Kanalsystems nach. Das 138 Kilometer lange Netz hat einen Wert von 29 Millionen Euro.

Wie kann die Gemeinde Swisttal die nötigen Investitionen in die Schulen stemmen? Antworten auf die Frage haben die Swisttaler Grünen gesucht – und gefunden. Sie schlagen vor, dass die Gemeinde ihr 138 Kilometer langes Kanalnetz an den Erftverband verkauft. Der buchhalterische Wert des Netzes beläuft sich auf 29 Millionen Euro. Ob dieser Betrag tatsächlich erzielt werden kann, wenn es denn überhaupt zu einem Verkauf kommt, steht auf einem anderen Blatt. „Swisttal steht vor einer großen Aufgabe. Die Grundschulen müssen erweitert und die Sekundarschule Heimerzheim soll in eine Gesamtschule umgewandelt werden“, erinnern die Grünen auch daran, dass die Gemeinde sich in der Haushaltssicherung befindet. Eine Finanzierung aller derzeit geplanten Schulinvestitionen sei möglich, wenn man wie viele Nachbarkommunen die Kanalanlagen komplett an den Erftverband verkaufe.