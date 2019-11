Vandalismus in Bonn : Unbekannte beschmieren Blitzer in Poppelsdorf

Unbekannte beschmieren Blitzer in Poppelsdorf

Vandalismus in Bonn

Unbekannte haben die Optik des Blitzanhängers an der Sebastianstraße mit roter Farbe beschmiert. Foto: Richard Bongartz

Bonn-Poppelsdorf Die Kamera des mobilen Blitzanhängers an der Sebastianstraße löst nicht mehr aus. Denn bislang Unbekannte haben die Scheibe der Optik mit Farbe beschmiert.

Unbekannte haben den Blitzer an der Sebastianstraße in Bonn-Poppelsdorf mit Farbe beschmiert. Man muss schon genau hinschauen, denn die rote Scheibe, hinter der sich die Messtechnik befindet, wurde in einem ähnlichen Farbton zugesprüht.