Mercedes CLS : Unbekannte stehlen hochwertiges Auto in Meckenheim

Meckenheim In Meckenheim-Altendorf wurde in der Nacht auf Mittwoch ein hochwertiger Mercedes CLS gestohlen. Das Fahrzeug konnte später zwar geortet werden, auffindbar war es aber nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in Meckenheim-Altendorf einen grauen Mercedes CLS gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das mit einem GPS-Ortungssystem ausgestattete Auto vom Eigentümer zwar später am Albert-Einstein-Ring in Erftstadt geortet, aufgefunden werden konnte es dort von der Polizei aber nicht.

Gestohlen wurde der Wagen mit SU-Kennzeichen, der in der Straße „Auf dem Acker“ geparkt war, in der Zeit zwischen 21 Uhr am Dienstag und 1 Uhr am Mittwoch.

Da der Wagen trotz Ortung nicht aufgefunden wurde, schließen die Ermittler nicht aus, dass an dem Mercedes gebastelt wurde. Die Polizei sucht daher nun Zeugen, die im angegebenen Zeitraum in Meckenheim-Altendorf oder in Erftstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben.