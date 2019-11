Unfall in Siegburg : Autofahrer kracht auf B56 gegen Leitplanke

Das Auto kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Auf der Bundesstraße 56 in Siegburg ist am Montagabend ein Autofahrer erst in die Leitplanke gekracht und schließlich auf einen Grünstreifen gerutscht. Der Mann soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alf Kaufmann

Ein 40-Jähriger ist am späten Montagabend mit seinem Auto auf der Bundesstraße 56 in Siegburg verunglückt. Der Troisdorfer, der in Richtung Stallberg unterwegs war, kam mit seinem Wagen in Höhe der Abfahrt Aulgasse nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke, die auf einer Länge von rund 25 Metern beschädigt wurde.

Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte über einen Grünstreifen. Dabei riss er einen Gullydeckel ab, der von der Feuerwehr gesichert wurde. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Wagen wurde abgeschleppt.