Zwei Schwerverletzte : Polizei ermittelt nach Messerattacke in Siegburg

Siegburg Ein Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße in Siegburg hat am Sonntagnachmittag zwei Männer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 39-Jährige wurde festgenommen, konnte bislang aber noch nicht vernommen werden.

Ein 39-Jähriger soll am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr zwei Männer an der Adalbert-Stifter-Straße in Siegburg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die beiden Opfer, ein 23- und ein 67-Jähriger, erlitten Stichverletzungen im Hüft- und Schulterbereich und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte ein Polizeisprecher mit.