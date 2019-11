Feuerwehr und THW in Siegburg : Drei Akazien an der Mahlgasse müssen gefällt werden

Drei Akazien an der Mahlgasse müssen gefällt werden

Feuerwehr und THW in Siegburg

Siegburg Die Siegburger Feuerwehr und das Technische Hilfswerk befinden sich aktuell im Einsatz am Mühlengraben. Drei Bäume sind in Schieflage geraten und müssen gefällt werden. Der Bereich ist für Fußgänger gesperrt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) befinden sich aktuell im Einsatz zwischen Mahlgasse und Mühlenstraße in Siegburg. Drei Akazien, die an der Brücke über den Mühlengraben stehen, sind in Schieflage geraten und drohen umzukippen. Zwei der Bäume sind zehn Meter hoch, der dritte 15 Meter.