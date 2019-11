Sendung im ZDF : Siegburger Kriminalfall bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“

Symbolfoto. Foto: DPA

Siegburg Bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wird am kommenden Mittwoch ein Kriminalfall aus Siegburg zu sehen sein. Ende Juli hatten zwei Unbekannte in der Kaiserstraße ein Pärchen bedroht. In einem Handgemenge war damals auch ein Schuss gefallen.

Wenn am Mittwoch, 13. November, im ZDF wieder „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ausgestrahlt wird, wird auch ein Kriminalfall aus Siegburg zu sehen sein. Wie die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Freitagmittag mitteilte, erhofft sie sich so, neue Zeugen zu einer versuchten, schweren räuberischen Erpressung am 28. Juli dieses Jahres zu finden.

Am besagten Tag gingen gegen 3 Uhr zwei Unbekannte auf der Kaiserstraße in Höhe des Kaufhofs auf ein Paar zu und forderten Bargeld. Der Haupttäter packte nach bisherigen Ermittlungen den Mann und zog eine Pistole, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Der Mittäter soll das grinsend beobachtet haben. Als das Opfer auf die Forderung nicht reagierte, beleidigte und beschimpfte der Haupttäter nun die Frau und hielt ihr die Pistole an den Kopf.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge, in dem der Täter auch einen Schuss abgab, der allerdings niemanden verletzte. Anschließend soll er der Frau ins Gesicht gespuckt haben, ehe er sich mit seinem Komplizen vom Tatort entfernte.