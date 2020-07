Bauarbeiten in Niederkassel : Arbeiter beseitigen Wellen auf der neuen L 269n

Bauarbeiten in Niederkassel

Die Firma Eurovia fräst die Schwarzdecke an drei Stellen auf der L 269n ab und trägt den Belag neu auf. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Der Landesbetrieb Straßen NRW lässt die frisch sanierte L 269n an zwei Stellen erneuern. Autofahrer hatten die Unebenheiten auch bei Tempo 50 bemerkt.

Ärgerlich und nicht ganz ungefährlich war es für viele Autofahrer in den vergangenen Wochen, die gerade fertiggestellte L 269n zwischen Rheidt und dem Kreisverkehr in Niederkassel zu befahren. Vor und hinter der Brücke, die über die Umgehungsstraße führt, bemerkten die Autofahrer auch bei Tempo 50 deutliche Schaukelbewegungen.

Etliche von ihnen brachten ihren Ärger in den Sozialen Netzwerken zum Ausdruck. „Ich dachte, ich hätte eine Unwucht im Reifen“, „Es fühlte sich an wie ein Plattfuß“ und „Mein Anhänger machte Bocksprünge“, waren nur einige der Aussagen. Damals erklärten Mitarbeiter der bauausführenden Firma Eurovia auf Nachfrage an der Baustelle diese Wellen im Asphalt für gewollt und richtig. Es seien standardgemäße vier Millimeter große Vertiefungen, die den Abfluss des Regenwassers garantieren würden.