St. Augustiner Straße in Beuel : Autofahrer erleidet medizinischen Notfall und verursacht Unfall

Am Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer einen medizinischen Notfall erlitten, als er in Bonn auf der St. Augustiner Straße in Richtung Beuel unterwegs war. Laut GA-Informationen kam er daraufhin von der Fahrbahn ab. Er fuhr in die Leitplanke der anderen Straßenseite und kam danach zum Stehen.