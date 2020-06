Auch in Niederkassel und Köln : Wasserschutzpolizei nimmt Jetski-Fahrer ins Visier

Niederkassel Die Wasserschutzpolizei kontrolliert aktuell verstärkt Jetski-Fahrer, die auf dem Rhein außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche unterwegs sind. Vor allem im Bereich Niederkassel-Rheidt sowie bei Köln-Sürth gebe es immer öfter Verstöße.

Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, seien „immer häufiger“ Wassermotorräder außerhalb der ausgewiesenen Strecken unterwegs und führen Figuren auf dem Rhein. In den vergangenen Wochen seien bereits 44 Jetski-Fahrer kontrolliert worden, 15 von ihnen hätten eine Anzeige bekommen. In acht Fällen wurden Verwarngelder wegen fehlender Papiere oder falsch angebrachter Kennzeichen fällig. Die Jetski-Fahrer gefährdeten nicht nur sich selbst, sondern behinderten auch den Schiffsverkehr und belästigten Anwohner durch Lärm, so die Polizei. Besonders im Bereich der Nato-Rampen in Niederkassel-Rheidt und Köln-Sürth gebe es oft Verstöße, obwohl sich eine ausgewiesene Wassermotorradstrecke in der Nähe (zwischen Rhein-Kilometer 666,50 und 667,00, Raum Wesseling) befindet. Es soll in den kommenden Sommermonaten weiter gezielt in diesen Zonen kontrolliert werden.