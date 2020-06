Chirurgischer Notfall : Rettungshubschrauber am Mondorfer Hafen im Einsatz

Wegen eines internistischen Notfalls an Bord eines Schiffes musste am Nachmittag ein Rettungshubschrauber am Mondorfer Hafen landen. Foto: GA

Mondorf Am Montagnachmittag musste ein Hubschrauber am Mondorfer Hafen landen. Grund dafür war ein chirurgischer Notfall an Bord eines Schiffes.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von general-anzeiger-bonn.de

Foto: GA zurück

weiter