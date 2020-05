Unterholz in Flammen : Glühende Holzstäbchen sorgen für Feuerwehreinsatz

Niederkassel Jugendliche haben an einem Seegrundstück unvorsichtig mit glühenden Holzstäbchen hantiert. Das ließ kurze Zeit später die Feuerwehr ausrücken: Rund 50 Quadratmeter standen in Flammen. Ein Landwirt half bei den Löscharbeiten.

Bei dem Hantieren mit glühenden Holzstäbchen an einem Seegrundstück haben Jugendliche die Feuerwehr in Niederkassel auf den Plan gerufen. Als die Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Uckendorf-Stockem eintrafen, standen laut Angaben der Feuerwehr 50 Quadratmeter Unterholz in Flammen.