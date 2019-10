Kommentar zur Burghof-Rettung : Wohl die letzte Chance

Meinung Siebengebirge Das Heimatministerium des Landes hat Zuschüsse für die Sanierung des maroden Burghofs in Aussicht gestellt. Für GA-Reporter Hansjürgen Melzer ist dies wohl die letzte Gelegenheit, das traditionsreiche Gebäude zu retten.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Versuche gegeben, den Burghof vor dem endgültigen Verfall zu retten. Das Gebäude ist in einem maroden Zustand. Jetzt regnet es angeblich auch noch hinein, sodass Eile geboten ist, damit am Ende nicht doch nur der Abriss bleibt.