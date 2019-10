Oelinghoven Die "Löstige Höhner von de Luterbach" bereiten ihre Jubiläumssitzung am 16. November im Franz-Unterstell-Saal in Thomasberg vor. Dabei überlassen sie nichts dem Zufall. Karten sind bereits erhältlich.

Marschieren, runter auf den Boden, Arme und Beine in die Höhe, wippen, aufstehen und weiter im Takt. Keine Frage: Dieser Tanz ist schweißtreibend - erst recht, wenn man dabei in einem Sack steckt, der weder Arm- noch Beinfreiheit zulässt und keine Sehschlitze hat. Der Anblick der sich bewegenden Stoffbeutel erinnert an eine Mischung aus Teletubbie und Gummibärchen im XXL-Format. Für Zuschauer sieht es herrlich komisch aus. Der Sack-Tanz war einer der Höhepunkte in der Sitzungsgeschichte der "Löstige Höhner von de Luterbach" - und wird es bestimmt auch bei der großen Jubiläumssitzung am Samstag, 16. November, im Franz-Unterstell-Saal in Thomasberg sein. Dann bietet das Damenkomitee aus Oelinghoven das Beste aus 55 Jahren Löstige Höhner.