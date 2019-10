„Atlantic Resolve“ : Dutzende Panzer wurden durchs Siebengebirge transportiert

Siebengebirge Nachdem zuletzt ein Schiff voller Panzer auf dem Rhein bei Bonn gesichtet wurde, sind am Mittwoch zahlreiche Panzer über den Schienenweg durch das Siebengebirge transportiert worden. Sie sind Teil einer Verlegung der US-Streitkräfte namens „Atlantic Resolve“.

Einer Mitteilung zufolge ist seit dem 14. Oktober eine Verlegung der zweiten Brigade der ersten Kavalleriedivision aus den USA nach Europa in Gang. Gleichzeitig laufe eine Rückverlegung der ersten Brigade der ersten US-Infanteriedivision aus Europa zurück in die USA. Wie das Landeskommando weiter mitteilte, erfolgen die Verlegungen durch Deutschland und über den Seeweg vom Hafen Vlissingen in den Niederlanden weiter in weitere europäische Länder.