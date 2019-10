Im Kunstraum Bad Honnef : Sammlerin zeigt Auswahl von historischen Fächern

Bad Honnef Sammlerin Jutta Nitsch präsentiert im Kunstraum Bad Honnef etwa 100 Fächer. In der Ausstellung "Die Wunderwelt des Fächers" zeigt sie eine Auswahl ihrer nach eigenen Angaben mehr als 600 Exemplare.

Ihre Leidenschaft für die Fächer lässt sich nicht nur an den mehr als 100 ausgestellten Exemplaren ablesen, Die ehemalige Lehrerin zeigt es jedem auch auf andere Weise: Zur Eröffnung trug sie ein mit einem Fächer besticktes Oberteil, dazu eine kleine Fächerbrosche an der Jacke. Und wenn die sonst eher zurückhaltend auftretende Frau von Fächern spricht, ist die Begeisterung spürbar, dann sprudeln immer neue Information aus ihr heraus, und sie kennt und erzählt viele Anekdoten.

So soll französische König Ludwig XIV. mit schrecklich schlechten Zähnen geschlagen, einen Fächer vors Gesicht gehalten haben, damit sein Mundgeruch nicht bemerkt wird. In Japan habe es ein Spiel gegeben, bei dem man die Fächer mit Wachs übergoss und von einer Brücke in einen Fluss warf. Bis der Fächer an der nächsten Brücke wieder herausgefischt wurde, musste ein Gedicht verfasst sein. Und die Österreichische Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi, soll sich hoch zu Pferd mit Fächern vor Paparazzi geschützt haben.

"Ich kenne keinen Gegenstand, der so vielfältig in Bezug auf Materialien und Verwendung ist", sagte Nitsch. "Und gleichzeitig lernt man in der Beschäftigung so viel über soziales Verhalten in verschiedenen Kulturen." Auch dies wird dem Besucher der Ausstellung nicht vorenthalten, denn jedes Exemplar wird von einem Erklärungstext begleitet.