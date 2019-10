Am Freitag und Samstag : Theaterverein Thalia tritt in Buchholz auf

Info

Sowohl für die Premiere von "Kabeljau und rote Rosen" an diesem Freitag als auch für die Aufführungen am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr (Einlass jeweils eine Stunde vorher) im Saal Höfer in Buchholz, Hauptstraße 53, gibt es noch Karten zum Preis von 9,50 Euro. Sie können per E-Mail an tickets@theaterverein-thalia.de oder unter 0 26 83/77 63 bestellt werden. Tickets gibt es auch an der Abendkasse. Platzreservierungen sind nicht möglich. Gleiches gilt für die Aufführungen "Die Legende von Robin Hood" am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr (Einlass jeweils 30 Minuten vorher). Der Eintritt kostet fünf Euro. Weitere Aufführungen am Samstag, 2. November, im Theodor-Maas-Haus in Altenkirchen: "Die Legende von Robin Hood" ab 14 Uhr, die Komödie "Kabeljau und rote Rosen" ab 20 Uhr. Thalia tritt im März in Horhausen und Asbach auf. khd

Mehr Infos auf www.theaterverein-thalia.de