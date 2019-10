Kunsthandwerk und Kulinarisches : Am Mittwoch startete der Martini-Markt in Bad Honnef

Martini-Markt in Bad Honnef

Die Martini-Markt-Veranstalter bitten auswärtige motorisierte Besucher, die ausgewiesenen Parkplätze an der Lohfelder Straße und an der Rheinpromenade zu nutzen. Von dort bringt ein Shuttle-Service die Gäste in die Innenstadt. Zustiegsmöglichkeiten sind an der Straßenbahnendhaltestelle, am Bahnhof, an der Berck-sur-mer-Brücke und nahe der Firma Birkenstock eingerichtet. Wegen des begrenzten Parkraums wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Bürgermeister Otto Neuhoff eröffnet den Markt an diesem Mittwoch um 17 Uhr auf dem Marktplatz am Flammlachsstand. Die Marktzeiten: Von Mittwoch bis Freitag, 23. bis 25. Oktober, jeweils von 12 bis 21 Uhr; am Samstag, 26. Oktober, von 12 bis 21 Uhr (die Geschäfte öffnen jeweils bis 18 Uhr). Am Sonntag, 27. Oktober, sind die Marktstände von 12 bis 19 Uhr geöffnet, die Läden von 13 bis 18 Uhr.

Auch die Bad Honnefer Stadtinfo ist mit einem eigenen Stand vertreten. Der ist auf der Hauptstraße (vor Hoppetosse) aufgebaut. Im Rathaus bleibt daher die Geschäftsstelle am Donnerstag- und Freitagnachmittag sowie am Samstag geschlossen.