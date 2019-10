Ein Ort mit Eigeninitiative : Wieso das Dorf Eisbach ein Vorbild ist

Foto: Kapelle Eisbach Vorbild für Gemeinsinn: Die Eisbacher stehen zusammen - nicht nur wie hier beim Weinfest . (Archivfoto).

Eisbach Tempobremse oder Klimaschutz: Die 206 Eisbacher nehmen die Sache selbst in die Hand. Wegen seiner Eigeninitiative wird das Dorf in Königswinter immer wieder als Vorbild genannt.

Manchmal ist es den Eisbachern selbst ein wenig unangenehm, dass sie in Königswinter immer wieder als Vorbild genannt werden. Aber meistens sind sie durchaus stolz darauf. Denn es hat viel mit Eigeninitiative zu tun.

Sie haben schließlich nicht gewartet, bis die Stadt bereit war, die Wegekreuze am alten Bittweg von Oberpleis nach Eisbach zu restaurieren, sondern es selbst gemacht. Sie haben nicht gewartet, bis die letzten Zeitzeugen gestorben waren, die etwas über früher erzählen konnten, sondern in Eigenregie ein 340 Seiten starkes Buch über ihr Dorf mit dem Titel "Eisbach ist anders" herausgegeben. Sie haben nicht darauf gewartet, dass sie von irgendwoher Geld für den Erhalt der Marienkapelle bekamen, sie gründeten eine Stiftung.

Info Kegler mit eigenem Haus Seit 1909 hat Eisbach einen eigenen Kegelklub, einen der ältesten in Deutschland. Zehn Bauern- und Handwerkersöhne fanden sich damals in dem Dorf zusammen, das aus weniger als 25 Häusern bestand. Zu den Kegelbrüdern gehörte auch Prälat Peter Buchholz. Für die Kegelbahn wurde später ein eigenes Haus gebaut, das Eigentum des Klubs ist. Die Mitglieder sorgen für den Erhalt des Gebäudes. Heute hat der Klub knapp 20 Mitglieder, die in fünf Gruppen ihrem Sport nachgehen. Bisher gehören nur Männer dazu, Frauen sind lediglich als Gastkeglerinnen zugelassen.

Sie haben auch nicht gewartet, bis die Stadt gegen Raser auf der Eisbacher Straße vorging, sondern ein eigenes Konzept zur Verkehrsberuhigung entwickelt, umgesetzt und finanziert. Das kostete immerhin 30.000 Euro. Sie haben auch nicht gewartet, bis Politiker Maßnahmen zum Klimawandel beschließen. Stattdessen haben sie angefangen, im Dorf nachhaltiger und ressourcenschonender zu handeln. Auf den Dorffesten gibt es kein Einweggeschirr mehr. Auf siebeneinhalb Hektar wurden Streuobstwiesen angelegt. In den Gärten und an den Seitenstreifen der Straßen und Wege wurden Wildblumenwiesen als Lebensraum für Insekten geschaffen.

Bewohner von Eisbach starten Initiative zur Anschaffung von E-Bikes

Die Eisbacher starteten auch eine Initiative zur Anschaffung von E-Bikes und zur Installation von Fotovoltaik-Anlagen. Für Burkard Severin, Vorsitzender der Stiftung Eisbacher Marienkapelle, hat diese zupackende Art eine lange Geschichte, die bis zum Bau der Marienkapelle in den Jahren 1869/1870 zurückgeht. "Die Eisbacher haben nie gewartet, sondern immer selbst gemacht. Es gab immer ein paar Leute, die alle zusammengebracht haben", sagt er.

So errichteten die Dorfbewohner Ende des 19. Jahrhunderts in Eigenarbeit und aus Eigenmitteln eine Frischwasserversorgung und den Anschluss an das Stromnetz. Severin selbst hat die Eisbacher als sehr offen erlebt, als er in den 1990er Jahren in den Ort kam und sein Haus sanierte. "Die Leute blieben stehen und man war schnell miteinander im Gespräch", erzählt er. Sein Stellvertreter Stephan Neudecker, auch ein Zugezogener, lernte das Dorf durch seine Frau kennen. "Karin kommt aus Eisbach. Es war für mich immer anziehend, hier mitzufeiern, weil man als Fremder nicht schief beäugt wurde. Ich wollte gerne ein Eisbacher werden", sagt er. Er genieße es, in der Gemeinschaft zu leben, der Gemeinsinn spiele eine große Rolle. "Hier wird aber niemand gezwungen, etwas zu machen. Es gibt auch welche, die sich da raushalten."

Das kleine Gotteshaus ist auch Kunst-Kultur-Kapelle. Foto: Frank Homann

Aber auch in Eisbach sei nicht alles perfekt, es komme durchaus mal zu zwischenmenschlichen Animositäten. Claudia Weber, ein bisschen das Mädchen für alles, wenn es im Ort etwas zu organisieren gibt, kam ebenfalls durch ihren Mann Alex vor zehn Jahren nach Eisbach. "Ich durfte nicht hierher ziehen, bevor ich nicht alle Namen kannte. Bei unseren Spaziergängen an den Wochenenden hat mir Alex zu jedem Haus den Namen gesagt", berichtet sie. Beide wurden 2015 Prinzenpaar in Oberpleis. Wenn es um den Karneval geht, bleibt Eisbach durchaus nicht unter sich, auch wenn es seit drei Jahren eine eigene Karnevalsgesellschaft mit zurzeit 42 Mitgliedern gibt.

In Eisbach gab es zeitweise einen Prinzenpaarweg

Allein am Hasenweg wohnen vier Prinzenpaare, sodass die Straße für einige Zeit kurzerhand in Prinzenpaarweg umbenannt wurde. Sogar die Post an diese Adresse kam an. 206 Einwohner hat Eisbach, darunter rund 40 Kinder und Jugendliche. Früher gab es eine unsichtbare Grenze zwischen dem alten Ortskern und Neu-Eisbach. Die Menschen im Fasanenweg oder Kuckucksweg fühlten sich nicht richtig zugehörig. Doch seit den Tagen, als man gemeinsam für die Verkehrsberuhigung sorgte, hat sich auch das geändert. "Schweiß verbindet", hat Severin festgestellt. Die Maßnahmen hätten den gewünschten Erfolg gebracht. Seitdem sind Fahrzeuge, die aus Richtung Rübhausen kommen, auf der Eisbacher Straße im Schnitt nur noch mit 34 Stundenkilometern unterwegs. Vorher waren es 56.

Alles in Eisbach dreht sich um die Kapelle. In der 2015 natürlich selbst initiierten Reihe Kunst-Kultur-Kapelle fanden schon 32 Veranstaltungen statt. Nicht jede trifft den breiten Publikumsgeschmack, die meisten sind jedoch gut besucht. Und die nächsten Projekte stehen an. Zur 150-Jahr-Feier der Kapelle im Oktober 2020 soll es ein neues Buch geben, das ähnlich umfangreich ausfallen wird wie das erste aus dem Jahr 2009. Auch eigene Ortsschilder mit dem historischen Namen "Isbich" sind in Arbeit. Als Pilotprojekt in Abstimmung mit der Stadt sollen die Schilder demnächst an den drei Ortseingangsstraßen zusätzlich aufgestellt werden. "Wir sind darauf angewiesen, dass wir die Ressourcen nutzen, die da sind", sagt Severin.

Info Eigene Stiftung für die Marienkapelle Seit dem Jahr 1870 sind aus dem Ort Eisbach 18 Priester und Ordensleute hervorgegangen. Der Bekannteste war Prälat Peter Buchholz, der 1943 Pfarrer in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee wurde. Er brachte Gefangenen heimlich Lebensmittel oder vermittelte Kontakte zu Angehörigen oder anderen Häftlingen. Die Marienkapelle wurde in den Jahren 1869/1870 von Eisbachern in Erfüllung eines Gelübdes mit Hilfe von Bewohnern aus Nachbardörfern gebaut. Sie wurde unter Eisbacher Priestern weitervererbt. Der letzte Eigentümer war Pfarrer Werner Buchholz, der seit 2002 im Ruhestand in Eisbach lebt und die Kapelle 2010 in das Eigentum der Stiftung überführte. Er zelebriert auch heute noch die Gottesdienste zu den Hochfesten und an jedem zweiten Dienstagabend im Monat. Die Kapelle spielt die zentrale Rolle im Ortsleben. Sie ist Gottesdienst- und Veranstaltungsraum in einem. 2014 und 2015 haben die Eisbacher die Elektrik sowie den Innen- und Außenanstrich erneuert. Zwei Jahre später waren die Außenanlagen dran. Auch die Kunstgegenstände mit der wertvollen Strahlenkranzmadonna wurden saniert. "Durch die Stiftung mangelt es nie an Geld", sagt Burkard Severin. Das Stiftungskapital beträgt zurzeit 68.000 Euro. Die meisten Maßnahmen werden durch Spenden finanziert. Seit 2009 wurden 120.000 Euro in das Dorf und die Kapelle investiert. "Bei der Verkehrsberuhigung haben Kinder ihr Taschengeld gespendet. Es gibt aber auch Leute, die ein paar tausend Euro geben", so Severin.