Brennende Holzhütte in Königswinter : Feuerwehr kann Waldbrand im Lauterbachtal verhindern

Brennende Holzhütte in Königswinter

Königswinter Durch ihren schnellen Einsatz hat die Feuerwehr Königswinter am frühen Ostermontag einen Waldbrand im Lauterbachtal verhindern können. Dort hatte eine Holzhütte gebrannt und die Flammen drohten, auf die umliegende Vegetation überzugreifen.

Am frühen Ostermontag wurden mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter nach Stieldorferhohn alarmiert. Unterhalb des Ortes hatten Anwohner gegen 4.30 Uhr Feuerschein bemerkt. Bei Eintreffen der Einheit Bockeroth zeigten hohe Flammen den Weg zur Einsatzstelle.

Flammen schlugen mehrere Meter hoch in den Nachthimmel. Im Hang am Lauterbachtal stand eine Holzhütte in Vollbrand. Auch auf Fichten und Gebüsch hatte das Feuer bereits übergegriffen. Der Brand drohte, sich auf die weitere umliegende Vegetation auszubreiten.