Dachgeschoss in Flammen : Feuerwehr löscht Brand in Troisdorfer Einfamilienhaus

Troisdorf Am Donnerstagnachmittag hat das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Troisdorf-Spich gebrannt. Noch unklar ist jedoch, wie es zu dem Brand kam.

Das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Troisdorf-Spich stand am Donnerstagnachmittag in Flammen. Kurz nach 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Lehmannstraße gerufen, teilte die Feuerwehr Troisdorf am Donnerstagabend mit. Bereits kurze Zeit später konnten die Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten beginnen.