Bei Königswinter : PKW überschlägt sich nach Reifenplatzer auf der A3

Königswinter Mutmaßlich wegen eines geplatzten Reifens ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der A3 bei Königswinter gekommen. Lob gab es von der Feuerwehr für mehrere Lkw-Fahrer.

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A3 bei Königswinter in Fahrtrichtung Köln zu einem Unfall eines Mercedes-Kombiwagens aus Mainz gekommen. In dem Fahrzeug saß eine vierköpfige Familie. Laut Feuerwehr wurden die vier Insassen leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert.