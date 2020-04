200 Quadratmeter große Waldfläche : Waldbrand in Impekoven ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Donnerstag ist die Feuerwehr in Impekoven zu einem Waldbrand gerufen worden. Foto: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

Alfter In Impekoven hat am Donnerstag eine rund 200 Quadratmeter große Waldfläche in Brand gestanden. Die Feuerwehr war mit etwa 45 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle.



Von general-anzeiger-bonn.de

In Impekoven in Alfter ist die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Waldbrand gerufen worden. Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.30 alarmiert, wie Michael Hesse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, mitteilte.

Beim Eintreffen der Wehrleute standen demnach rund 200 Quadratmeter Wald in Brand. Sie haben sofort mit den Löscharbeiten unter Atemschutz angefangen. „Zum aktuellen Stand ist das Feuer unter Kontrolle“, sagte Hesse am Nachmittag. Rund 45 Einsatzkräfte waren vor Ort.