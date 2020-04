Corona-Pandemie : Ausflugsziele im Siebengebirge trotz Kontaktverbot rappelvoll

Meinungen zur Situation im Siebengebirge und am Rhein

Zufrieden zeigte sich die zuständige städtische Dezernentin Heike Jüngling am Sonntag mit der Situation am Wochenende in Königswinter. „Das schöne Wetter führt dazu, dass sich sehr viele Spaziergänger und Radfahrer an der frischen Luft aufhalten. Sie sind allerdings jeweils zu zweit oder im Familienverbund unterwegs und halten sich an die Regeln“, sagte sie. Die Parkplätze Margarethenhöhe, Dicker Stein, Weilberg und Kloster Heisterbach seien gut gefüllt gewesen. Der Parkplatz Oberweingartenweg sowie die Parkplätze unter der Drachenbrücke und Bobbyparkplatz seien gering belegt. Auch der Lauftreffparkplatz an der Margarethenhöhe sei noch frei gewesen. „Die Kollegen des Ordnungsaußendienstes haben heute keine Verwarnungen aussprechen müssen“, so Jüngling. Auch entlang der Rheinpromenaden gebe es keine Beanstandungen. „Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, die Parkplätze und Wege nicht zu sperren.“

Das Königswinterer Ratsmitglied Andreas Danne (Die Linke) hatte die Stadt am Samstag kritisiert. „Während der Kreis Ahrweiler verantwortungsvoll öffentliche Parkplätze und Wanderwege vor dem Wochenende sperrt, macht die Stadt Königswinter genau das Gegenteil“, teilte er mit. Das Chaos sei programmiert: Es sei absehbar, dass die Abstandsregeln an vielen Stellen in Königswinter bei starkem Touristenandrang nicht eingehalten werden können. „Wir meinen: Das ist verantwortungslos und fahrlässig, nicht nur für die herannahenden Touristenströme, sondern auch für die Bürger unserer Stadt, die sich seit Beginn der Einschränkungen besonders vorbildlich verhalten haben.“

Lutz Wagner (Königswinterer Wählerinitiative) lobte die Bürger in Königswinter. „Sie haben erneut sehr positiv auf eine große Belastung reagiert.“ Auch die Verwaltung habe insgesamt einen guten Job bei der Umsetzung der landespolitischen Vorgaben gemacht. „Allerdings hätte ich mir teilweise eine aktivere Kommunikation gegenüber den Bürgern gewünscht. Dies gilt insbesondere für die Rücknahme der Allgemeinen Verfügung von Ende März, mit der die Kontaktsperre für den privaten Bereich wieder aufgehoben wurde. Hier wäre ein klarer Appell in puncto private Kontakte an die Bevölkerung in allen Medien wünschenswert gewesen. Gerade in Hinblick auf das bevorstehende Osterfest. mel