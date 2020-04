Wäsche auf Balkon stand in Flammen : Feuerwehr rückte zu Brand in Bornheim-Merten aus

Feuerwehr rückte zu Brand in Bornheim-Merten aus

Wäsche auf Balkon stand in Flammen

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Bornheim aus. (Symbolbild). Foto: dpa

Bornheim Die Feuerwehr Bornheim wurde am Sonntagmorgen zu einem Feuer im Ortsteil Merten-Heide gerufen: Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses brannte es. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Bornheim zu einem Feuer nach Merten-Heide ausrücken. Wie Ulrich Breuer, Pressesprecher der Feuerwehr Bornheim auf telefonische Anfrage erläuterte, war in der Schebenstraße um 5.30 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses Wäsche in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.