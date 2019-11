Drei Verletzte auf Aegidienberger Straße : Mann bei Unfall in Bad Honnef offenbar alkoholisiert

Bad Honnef Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich zudem während der Unfallaufnahme.

Auf Höhe einer Tankstelle an der Aegidienberger Straße in Bad Honnef sind am Montagabend zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 66-jähriger Mann gegen 18.15 Uhr mit seinem dunkelblauen BMW vom Aegidiusplatz aus in Richtung der Himberger Straße. Er kam dabei aus noch nicht abschließend geklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und stieß dabei mit dem silbernen BMW eines 30-jährigen Mannes zusammen, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr.