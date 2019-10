19. Standort in Deutschland : Karmelitinnen feiern Neugründung ihres Konvents in Unkel

Unkel Karmelitinnen aus ganz Deutschland haben die Gründung ihres Konvents in Unkel gefeiert. Die Generaloberin vom Christenstift, Schwester Sibi, reiste extra aus Indien an.

Mit der Neugründung ihres Konvents in Unkel haben die Karmelitinnen der indischen Ordensgemeinschaft "Congregation of Mother of Carmel" (CMC) ihren 19. Standort in Deutschland errichtet. Bereits Ende August war die Oberin Schwester Reesa mit den Schwestern Josia, Divya und Sandin aus Nürnberg in der Kulturstadt angekommen. Als ausgebildete Pflegefachkräfte unterstützen die vier Karmelitinnen seit September das Pflegeteam im Altenheim Christinenstift. Am Sonntag wurde die Gründung des Konvents mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Pantaleon und anschließendem Empfang im Ratssaal der Verbandsgemeinde Unkel gefeiert.

"Nach ihrem Empfang und der Einsegnung ihrer Kapelle im Christinenstift ist es unsere dritte gemeinsame Feier", sagte Pfarrer Michael Ottersbach, leitender Pfarrer im Sendungsbereich Bad Honnef/Unkel. Zusammen mit Pater Ignatious Chalissery, dem indischen Seelsorger in der Erzdiözese Köln, dem Dekan des Erzbischöflichen Dekanats Fürth, André Hermany, Monsignore Franz Lurz und Diakon Alexander Frey zelebrierte er die Messe. Zu der waren nicht nur mehr als 55 Karmeliterinnen aus Deutschland, sondern auch Generaloberin Schwester Sibi aus Indien gekommen.

Info Das Christinenstift Das heutige Christinenstift ist bereits 886 als Zehnthof des Erzbischofs erwähnt, der diesen dem Domkustos von Köln vermachte. 1896 erwarben der Kölner Verleger August Libert und Christine Neven DuMont das Gebäude und planten, es als Krankenhaus unter Leitung der Cellitinnen den Unkelern zu stiften. An Stelle des alten Zehnthofs ließ die Stifterfamilie - Libert war schon im selben Jahr gestorben - für 40.000 Mark einen dreigeschossigen, quadratischen Neubau errichten. Nach der Frau des Stifters benannt, wurde das Christinenstift am 22. Mai 1898 als kleines Krankenhaus eingeweiht, in dessen Mansarden auch bedürftige Unkeler eine Bleibe fanden. 1900 wurde an der Nordseite eine Kinderbewahranstalt angebaut, die 1986 wieder abgerissen wurde, 1902 kam ein Erweiterungsbau hinzu. Während der beiden Weltkriege diente das Haus als Lazarett, nach dem Zweiten Weltkrieg blieb nur eine Entbindungsstation bestehen. 1973 wurde im Christinenstift das letzte Kind geboren und eine Umwidmung in ein Altenheim initiiert. 1982 übergaben die Cellitinnen die Einrichtung an die Franziskanerinnen vom heiligen Josef. Das Gebäude wurde 1988 modernisiert und durch einen Erweiterungsbau vergrößert. Heute verfügt das Haus, in dem etwa 90 Mitarbeiter - davon rund 50 als Vollzeitkräfte - beschäftigt sind, neben fünf Appartements über 82 vollstationäre Pflegeplätze sowie über vier Kurzzeit- und drei Tagespflegeplätze.

In seiner Predigt erinnerte Ottersbach auch an das Motto der indischen Karmeliterinnen, die Aufforderung Christi: "Bleibt mir verbunden in der Kontemplation, bleibt mir geweiht in der Aktion, in Eurer Arbeit!" Nach der Eucharistiefeier, bei der die Schwestern das Danklied in ihrer Muttersprache Malayalam gesungen hatten, und dem anschließenden Empfang im Rathausfoyer begrüßte die Geschäftsführerin des Christinenstifts, Birgit Keuler, die Gäste im Sitzungssaal. Neben den Karmeliterinnen konnte sie unter anderem VG-Chef Karsten Fehr und Stadtbürgermeister Gerhard Hausen willkommen heißen, vom Träger des Altenheims, den Franziskanerinnen vom heiligen Josef, Schwester Rosita Haubrich, sowie den Gesamtleiter der Senioreneinrichtungen, Anno Frings, und den Einrichtungsleiter Carsten Tappel.

"Die Gründung ihres Konvents ist ein Glücksfall für das Christinenstift", sagte Keuler. "Indem ihre vier Mitschwestern unser engagiertes Personal unterstützen, erfährt die Pflege in unserem Haus eine ganz besondere Qualität." Dem Träger sei es in letzter Zeit immer schwerer gefallen, frei werdende Stellen neu zu besetzen, erinnerte sie. Der Einsatz der vier Karmeliterinnen sei ein doppelter Segen für das Christinenstift. So sei nicht nur weiterhin eine vorbildliche Betreuung der Senioren gewährleistet. Das Haus erfülle auch die Bedingungen des Personalstärkungsgesetzes und könne eine zusätzliche Stelle für Behandlungspflege besetzen.