Nach der Umstellung auf der Linie 566 : Monsterbusse ärgern die Selhofer Anwohner

Selhof Zwei Busladungen voll Selhofern protestierten im Rathaus - Der Grund: Die Diskussionen nach den Umstellungen bei der Buslinie 566 dauern an.

Ein Bus hätte längst nicht ausgereicht, um alle Teilnehmer aus Selhof zum Bürgerdialog in Sachen "Buslinie 566" zum Rathaus zu befördern. Der für den Gedankenaustausch mit Stehtischen und Infotafeln ausgestattete Raum Grafenwerth war hoffnungslos überfüllt, so dass der erste Beigeordnete Holger Heuser in Eile den Ratssaal herrichten ließ, wohin die rund 100 Selhofer dann umzogen. Mit solch einem Andrang hatte die Verwaltungnicht gerechnet. Sie wollte in "gemütlicher Atmosphäre" diskutieren.