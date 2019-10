Nur Sonne wäre langweilig : Familie aus Dattenberg geht auf Wetterweltreise

Siebengebirge Familie Leyendecker aus Dattenberg im Siebengebirge startet am 1. Dezember zu einer Wetterweltreise. Nur Sonne wäre ihr zu langweilig. Auf ihrem Blog berichtet sie über ihre ungewöhnliche Reise.

Das Haus ist wie gemacht für Meteorologen: Hoch über dem Rheintal bei Dattenberg liegt das Zuhause von Daniel Simonis und Verena Leyendecker. Bei gutem Wetter reicht der Ausblick bis weit in die Eifel. Schlechtes Wetter allerdings finden die beiden professionellen Wetterbeobachter in der Regel deutlich interessanter: "Deshalb wollten wir auch unbedingt ein Haus mit Westlage", sagt Verena Leyendecker und grinst. "Bei uns ziehen Wolken, Sturm und Regen nämlich zumeist von Westen heran." Im Dezember starten die beiden 40-Jährigen mit ihren Töchtern Naira und Marisa zu einer ungewöhnlichen Reise: Knapp fünf Monate besuchen die Vier faszinierende Orte auf der Welt - faszinierend aus Meteorologensicht.

"Nur Sonne wäre uns zu langweilig", sagt Verena Leyendecker. Als das Paar vor rund drei Jahren zum ersten Mal über eine Wetterweltreise nachdachte, war ihm schnell klar, dass der nasseste und der trockenste Ort der Erde Teil der Route sein müssten. Den heißesten Ort im Death Valley hatten die beiden bereits 2011 bereist. "Die nassesten Orte liegen im Norden Indiens", sagt Daniel Simonis. Mawsynram und Cherrapunji führen laut World Meteorological Organization (WMO) die Top Ten an mit 12.440 beziehungsweise 11.740 Litern pro Quadratmeter im Jahr. Das komplette Gegenteil erwartet die Leyendeckers in Chile, genauer in Quilagua, einer Siedlung in der Atacama-Wüste. Zwischen 1981 und 2010 hat es dort genau sechs Mal geregnet, 6,3 Liter auf den Quadratmeter.