Bachelor- und Masterabschlüsse : 140 Absolventen der Bad Honnefer Hochschule feiern ihre Graduierung

Endlich geschafft: Bachelor- und Master-Absolventen der IUBH werfen nach der Abschlussfeier ihre Doktorhüte in die Luft.

BAD HONNEF Grund zum Feiern hatten rund 140 Absolventen der Internationalen Universität Bad Honnef (IUBH). Bei der Graduierung im Kameha Grand Hotel bekamen sie ihre Bachelor- und Masterabschlüsse überreicht.

Entscheidungen danach zu treffen, ob sie sinnstiftend und erfüllend sind - das war der Rat, den Francisco Tigre Moura den Studierenden mit auf den Weg gab, die ihr Studium an der IUBH Internationalen Hochschule erfolgreich abschlossen. Der Professor für Marketing Management am Campus Bad Honnef International hielt vor rund 140 Absolventen die Festrede bei der feierlichen Graduierung im Kameha Grand Hotel.

Vom Weg abzukommen sei nicht problematisch, solange man mit Veränderungen umgehen könne und über Umwege zum Ziel komme, stellte er an die angehenden Alumni gewandt fest. Und es sei wichtig, nicht die wirklich bedeutenden Dinge wie Freundschaften, Familie und Gesundheit aus den Augen zu verlieren.

Glückwünsche gab es von Vertretern des Rektorats der Hochschule sowie der Ersten Stellvertretenden Landrätin des Rhein-Sieg-Kreises, Notburga Kunert. Zu der Feier waren rund 650 Gäste gekommen. Dabei wurden auch Spitzenleistungen in den Abschlussarbeiten und über den gesamten Studienverlauf gewürdigt. Traditionell wurde innerhalb der Graduierungszeremonie der "IUBH Best Thesis Award" verliehen, gestiftet vom Verein "Gesellschaft der Förderer der IUBH Internationale Hochschule". Damit werden die jeweils besten Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten eines Semesters ausgezeichnet. Empfänger waren Paul Friedrich, Absolvent "Aviation Management", für seine Bachelorarbeit und Mikaeel Manan, "Transport and Logistics Management" für seine Masterarbeit.