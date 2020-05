Kollision mit Lkw : Radfahrerin stirbt bei Unfall am Kölner Friesenplatz

Köln Bei einem Unfall in der Kölner Innenstadt ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin gestorben. Sie wurde am Friesenplatz von einem abbiegenden Lkw erfasst.



Eine Radfahrerin ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einem Lastwagen am Friesenplatz in Köln ums Leben gekommen. Die Radfahrerin starb noch am Unfallort, wie ein Polizeisprecher sagte.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen laut Polizei, wie gegen 11.10 Uhr drei Radfahrer an der Kreuzung Hohenzollernring/Venloer Straße neben dem Lkw vor einer roten Ampel warteten. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhren die ersten zwei Radfahrer geradeaus in Richtung Rudolfplatz weiter. Der anfahrende Lkw erfasste beim Abbiegen in die Venloer Straße die nachfolgende dritte Radfahrerin.